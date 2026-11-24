Развлечения

Майли Сайръс отново е омъжена жена. Тя и Макс Марандо се сватбаха на 21 ноември в Палм Спрингс, Калифорния, в тесен семеен кръг. Това се случи само дни преди рождения ден на певицата, след четири години връзка и по-малко от година след годежа им.

Двойката вече сподели снимки от церемонията. На първите три се виждат как позират пред специално изградено пано, а на последната снимка споделят страстна целувка, докато се отправят към олтара.

За лукса са се погрижили Saint Laurent – Майли е избрала копринена рокля с дълги ръкави и копринени токчета, а Макс е бил в смокинг на същата френска модни къща.

Били Рей Сайръс, бащата на Майли, е бил сред поканените на сватбата ѝ. Известно е, че двамата не са в добри отношения, но очевидно са заровили томахавката. Били Рей е присъствал заедно със своята нова половинка Елизабет Хърли и нейния син Деймиън.