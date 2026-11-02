Андреа намери новия си любим: заживява с продуцент и го глези с пържени филийки

Развлечения

Според публикация на „Уикенд“ Андреа е в нова, сериозна връзка с продуцент на име Николай. Двойката вече е направила следващата стъпка в отношенията си и живее под един покрив. Според хора от обкръжението на певицата, двамата се запознават чрез общи приятели, а в началото се опитват да държат връзката си далеч от публичното внимание.

Връзката им продължава от няколко месеца, но се развива бързо. Андреа вече се е преместила в апартамента на Николай, където постепенно променя ежедневието си. Първоначално новината за новия партньор предизвиква недоверие сред част от феновете ѝ, като някои дори се усъмняват дали снимките с него са истински. Близките до звездата обаче настояват, че става дума за реална и сериозна връзка.

От сценичния блясък до домашния уют

За разлика от предишни периоди, когато личният ѝ живот беше в центъра на всички дискусии, сега Андреа предпочита да пази повече подробности за себе си. Тя обаче е поела грижата за уюта в общото им жилище. Близките ѝ разказват, че певицата предпочита сама да почиства и подрежда дома, вместо да разчита на външна помощ.

Най-любопитното в новия ѝ режим е интересът към готвенето. Любимата закуска на двойката са обикновените пържени филийки, с които Андреа често изненадва Николай сутрин. Този контраст между бляскавите сценични тоалети и домашните занимания е нещо, което изненадва почитателите ѝ, свикнали да я виждат само на концерти и светски събития.

Семейни планове и ново начало

Според близките ѝ, Андреа е в много по-спокойно и щастливо състояние, което се дължи на новата връзка. Тя и Николай вече обсъждат възможността за дете. Желанието на певицата да създаде собствено семейство е станало още по-силно, въпреки че нито тя, нито Николай са потвърдили публично конкретни планове за бременност. Андреа ще навърши 40 години през януари 2027 година.

Този нов етап идва след трудната и болезнена раздяла с боксьора Кубрат Пулев. Повече от десетилетие двамата бяха една от най-коментираните двойки в България, а връзката им беше съпроводена с публични изказвания и емоционални трудности. Андреа неведнъж е споделяла в интервюта колко тежко ѝ е било да остави миналото зад гърба си, но сега е готова за истинско ново начало.

Музикалното завръщане с Борис Дали

Новата любов вдъхновява и творческата работа на изпълнителката. На 12 октомври тя представи песента „Ти върви“, с която отново се обединява с Борис Дали. Това е първият им съвместен проект от четиринадесет години, след успеха на песента „Едно“.

Новата композиция е посветена на любовта, раздялата и трудното освобождаване от болезнени спомени. Текстът разказва за двама души, които се опитват да продължат напред, въпреки че миналото все още присъства в живота им. Андреа признава, че проектът е създаден в период, когато е имала нужда от сила и вяра в новото начало. Тя посвещава песента на всички, които са страдали, но са намерили сили да продължат.

Певицата е поела активна роля и в създаването на видеоклипа, като лично го е режисирала. Тя залага на визуална концепция с контрастни светлини и символични кадри. За музиката и текста отговаря Цветина Николаева, аранжиментът е на Деян Асенов. Операторът е Иван Димитров – Торекс, а монтажът е направен от Станислав Христов – Стенли.

Семейна драма по време на снимките

През лятото бащата на Андреа – Румен Андреев – е претърпял сериозна хирургична операция.