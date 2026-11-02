Драма в „Ергенът: Любов в рая“: Кой остана без роза и си тръгна с разочарование

Развлечения

Всичко стана в епизод 41, където дванадесет мъже се бореха за вниманието на дамите, но розите бяха само десет. Резултатът? Двама участници напуснаха рая завинаги.

Най-големият шок дойде от Галена, която трябваше да избира между Александър, Цецо и Жоро. И тримата бяха уверени, че имат шанс, но тя в крайна сметка избра Александър. Така приключението в рая приключи за Цецо и Жоро.

Жоро беше категоричен, че интересът му към Галена е истински и неподправен. Георги не скри разочарованието си и сподели, че според него решението на Галена е било малко нелогично, макар и да заяви, че времето ще покаже дали тя е постъпила правилно. Цветомир също си тръгна разстроен. Той призна, че е търсил човек на една вълна, но тъй като не е открил такава връзка в предаването, сега ще търси любовта извън него.

Другите дами също раздадоха розите си. Ива избра Влади, Ралица подаде своята на Георги, Габриела заложи на Педро, а Габи избра Радо. Васка даде розата си на Краси, което остави Йордан разочарован. Той обаче заяви, че не е в рая на всяка цена и е готов да си тръгне, ако е така съдбата му.

Деси реши да бъде добра и върна жеста от предходната церемония, като поднесе „приятелска роза“ на Йордан. Салех пък получи роза от Таисия. Двамата бяха категорични, че няма да позволят на интригите и негативните коментари да застанат между тях.

Станислава също заложи на „приятелска роза“ и я даде на Пенко, защото той е от новите и според нея не заслужава да си тръгне толкова бързо. Този ход обаче веднага предизвика спекулации сред останалите участници. Цвета завърши списъка с избор на Вальо, мотивирайки се с това, че имат общи теми и се харесват.

Дали Александър наистина е най-логичният избор или Галена просто ни подготвя за нов обрат?