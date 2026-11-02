Мария Силвестър е отказала месо за сина си, но днес вече не е вегетарианка

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Мария Силвестър си спомни как е била категорична по въпроса с храненето на сина си Давид. В миналото телевизионната водеща е била убедена в предимствата на вегетарианството и е решила, че момчето няма да консумира животински продукти, докато е под нейна грижа.

Това решение е дошло в момента, в който е станала майка, и Мария е отказала да прави компромиси с убежденията си дори при захранването на детето. Тогава тя е смятала, че синът ѝ няма нужда от месо, и е била против предлагането на „консервирани меса в бурканчета“, за които се твърди, че са свежи.

Разбира се, такъв подход не е минал незабелязано и е предизвикал доста неодобрение и коментари от специалисти по хранене. Силвестър обаче е останала твърда в позицията си, заявявайки навремето, че това е нейното мнение и че Давид трябва да изгради своето собствено, когато стане по-голям.

Историята завършва с пълен обрат. След повече от две десетилетия без месо, водещата на „Бригада Нов дом“ сама е решила да се върне към него и е сложила край на дългогодишното си вегетарианство. Синът ѝ, който вече е студент, също не е вегетарианец.