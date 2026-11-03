Николета търси палатка за дъщеря си, но с условия

Развлечения

Николета Лозанова е в мисия да намери специална палатка за двегодишната си дъщеря Борислава. Не става въпрос за къмпинг в гората, а за уютно детско кътче за игри, в което малката да се забавлява у дома.

Половинката на Ники Михайлов потърси помощта на последователите си в социалните мрежи, за да ѝ препоръчат подходящ модел. Изискванията на Николета обаче са доста конкретни – палатката трябва да е от качествена материя и задължително да не е в ярки цветове.

Брюнетката заложи на изчистена и елегантна визия, защото традиционните пъстри детски играчки очевидно не пасват в нейните представи за стил. За нея е било важно новото място за игри на Борислава да е не само удобно и безопасно, но и да се вписва перфектно в интериора на дома им.

Остава да видим дали последователите ѝ ще помогнат да открие модел, който да отговаря на всичките ѝ претенции.