Тони Стораро е пял пред 50 души с калашници: „Такива неща само по филмите съм виждал“

Развлечения

Представете си да приемете ангажимент за частно парти и да откриете, че публиката ви е от 40-50 души, но всеки от тях държи калашник. Точно това е преживял Тони Стораро преди години, като признава, че е изпитвал огромен страх. Сцената е била сюрреалистична – отрупани табли с изискани ястия и напитки, а до тях мъже, които не пускат оръжията си и гледат лошо.

„Такива неща само по филмите съм виждал“, споделя изпълнителят, който си спомня как в онази вечер е трябвало просто да пее и да не смее да каже нищо. Стратегията му за оцеляване е била проста: да не се набива на очи. Внимавал е къде насочва погледа си и се стараел да не гледа в очите никой от въоръжените мъже, а най-вече – техните жени. Единственото му желание в този момент е било да му кажат, че е свободен и може най-сетне да си върви.

Това не е бил единственият път, в който Стораро се е изправял пред страховита публика. През 90-те години той е имал участия и пред знакови лица от силовите групировки. Според него никога не е имал проблеми с тях, защото е точен, не предизвиква домакините и гостите им и, най-важното, не заглежда чужди булки – съвет, който получил още в началото на музикалната си кариера.

Въпреки предпазливостта, певецът е минавал и през по-опасни моменти. Преди години, докато е пял в едно заведение, в разгара на купона е избухнал масов бой. Тони не е спрял изявата си веднага и точно когато е подхващал поредния хит, една чаша е прелитала на сантиметри от главата му. Тогава обаче не е чакал никого да го освободи – просто е хвърлил микрофона и се е скрил при персонала в сервизните помещения.