Андрей Гюров: от берене на ягоди в Англия до лекции във Виена

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Андрей Гюров е преподавател, спортист и баща на двама синове. През 1999 година той придобива бакалавърска степен по икономика от Щатския университет „Трюман“ в САЩ. Специализацията му там е била фокусирана върху икономиката, математическата статистика и теорията на вероятностите.

Семейна история и трудни начала

Корените на Андрей Гюров са в Гоце Делчев, където като дете е прекарвал летата си, както и в Огняново, където са живели родителите на майка му. Детството му е било свързано с тежък физически труд – семейството му често е ставало още преди разсъмване, за да берат или нижат тютюн. Родителите му, Вили и Атанас Гюрови, са инженери по професия, а по-големият му брат е архитект.

Интересен детайл е, че бащата на Андрей е работил в хлебозавод през 1987 година. Наследил по някакъв начин това от него, във Варна Андрей Гюров приготви доста добре изглеждаща питка.

Животът на семейството се променя, когато той е в пети клас и те се преместват в Благоевград. След завършване на училище, Гюров започва да учи икономика в Софийския университет, където прекарва две години. Този период обаче е бил изключително тежък за родителите му, тъй като заплатите им са били под 10 долара на месец. Той решава, че най-добрият начин да се издържа самостоятелно и да вземе образованието, което иска, е да замине за САЩ. За да се справи финансово, взима заем от 300 долара, с който заминава на лятна бригада в Англия да бере ягоди.

Любовта и кариерата между София и Виена

Историята на Андрей и съпругата му Станислава, която той нарича Съни, започва още от първи курс в Софийския университет. Двамата са били в една група в Стопанския факултет. Станислава спомня, че тогава той я е впечатлил като „тъмен човек с тъмни очи и тъмна коса“, който е притежавал някакво „гравитационно привличане“ не само към нея, но и към всички останали около него. Тази връзка продължава вече 30 години.

Двамата имат впечатляващи кариери във Виена. Според Станислава животът, ученето и работата в три различни държави ги дисциплинира и ги прави гъвкави. След седем години престой в Австрия, през 2009 година Андрей Гюров и съпругата му решават да се върнат в България. Гюров споделя, че едно от най-добрите решения в живота им е било да се приберат да отглеждат децата си в България.

Образование и ценности в България

Въпреки завръщането, връзката му с Виена остава силна. От 2016 година той редовно посещава града, за да преподава капиталови пазари в Университета за приложни науки към Търговската камара на Австрия. В България той вече 11 години е част от екипа на АУБ. Там води курсове по икономика, финанси, инвестиции, управление на портфейли и риск.

Съпругата му, Станислава Гюрова, също е свързана с АУБ, където заема поста зам.-директор на Института по английски език. Освен административната си роля, тя е и сертифициран фитнес инструктор.

Когато става въпрос за възпитанието на двата им сина, семейството поставя родолюбието на първо място. Станислава споделя, че учат децата първо да обичат роднините – баба, дядо, братовчеди, чичовци и лели. Точно заради желанието децата им да израснат близо до рода си, те са взели решението да се приберат от чужбина.

За родителите му, Вили и Атанас, завършването на университета в САЩ е било един от най-силните емоционални моменти. В момента, когато имената на пълните отличници на випуска са обявени, целият стадион е аплодирал както Андрей, така и неговите родители.