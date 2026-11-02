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Елизабет Кравец слага край на публичните връзки

Mandy Mandopoulos · 02 ноември 2026 г.

Елизабет Кравец реши да пази връзките си в тайна и да не ги споделя в социалните мрежи. Решението идва след раздялата ѝ с годеника ѝ Атанас.

Моделът обяви, че отсега нататък ще пази връзките си в тайна, независимо дали в момента има някой до себе си. „Имала съм опит с публични връзки и вече искам да пазя личния си живот наистина личен“, обясни тя.

Елизабет публикува снимка с огромен букет рози. Тя обаче не разкри от кого са те, като само каза, че ако има нещо, вярва, че хората сами ще усетят и ще се досетят.

От кого ли са розите?

С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.