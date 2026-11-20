Развлечения

Павел Иванов ще бъде гост в предаването „Животът по действителен случай“ утре, на 21 ноември, в 16:00 ч. по bTV. Оказва се, че зад имиджа на дисциплиниран звезда се крие доста буйно момче. Пред водещата Александра Сърчаджиева актьорът ще признае, че като малък е бил истинска напаст, а на 14 години дори са го хванали да шофира автомобил без книжка.

Най-големите тревоги на семейството идват от славата. Родителите му трудно приемат нахлуването на непознати в личното им пространство. Стигнало се дотам, че по време на семейно събиране в двора на наетата от тях къща е навлязъл дрон.

Зрителите ще научат и как актьорът е бил споходен от любовта и ще чуят за сватбата му. Макар двамата да обичат да пътуват, за предстоящата Коледа желанията на Павел са съвсем домашни – камина, семейство и най-близките хора.

Само четири дни след гостуването си, на 25 ноември, Павел Иванов ще излезе на сцената на зала 1 в НДК. Той ще участва в специално издание на комедията „Петък вечер“, където ще си партнира с Филип Буков, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Skiller в спектакъл за мъжкото приятелство.