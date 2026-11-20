Развлечения

Мариана и Любо се насочват към Българското Черноморие в новия епизод на „Свобода на колела“, който излиза в събота от 16:30 ч. по NOVA. В преддверието на края на пътуването ги чакат приказни гледки и няколко доста интересни спирки.

Първата им цел е един от най-забележителните скални манастири по крайбрежието, изсечен в отвесна скала над Златни пясъци. Мястото е подслонявало монаси отшелници още от Второто българско царство, но до днес остават две големи мистерии – кое е средновековното му име и кой е последният монах, за когото се разказват легенди. Очаквайте да видим скрит скален параклис, каменни катакомби и запазени стенописи.

След това приключенците тръгват към Балчик, за да посетят „Тихото гнездо“. Това е лятната резиденция на румънската кралица Мария, която е създадена така, че сградите да се вписват в природата. В ботаническата градина на града ги чака и едно откритие, което обещава да ги остави без дъх.

Финалът на деня е на нос Калиакра. Тясната скалиста ивица, която някога е била крепост, днес е природен резерват с предания за гордост и саможертва. Тук обаче става интересно – бюджетът на Любо и Мариана вече е силно ограничен. Любо подготвя нещо специално за Мариана, но остава големият въпрос дали парите им ще стигнат и колко печата ще успеят да съберат в края на цялото си приключение.

Дали Любо ще успее да направи нещо романтично с празната каса, или ще се окаже, че приключенията са безплатни, но транспортът – не?