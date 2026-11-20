Развлечения

Мери Бенет се връща на екраните точно навреме за празниците. BritBox пусна специален трейлър за коледното продължение на „Другата сестра Бенет“, чиято премиера е планирана за Коледа. В България сериалът се излъчва по НВО.

Новите три епизода, всеки по 30 минути, ни вкарват в новия живот на Мери (Ела Бруколери) като съпруга на Том Хейуърд (Донал Фин). Историята започва веднага след финала на първия сезон, в който Мери приема да се омъжи за Том. Но щом сватбените камбани заглъхнат, започва реалният живот с всичките му странности.

Мери обаче изглеждата малко объркана от новата си роля. В трейлъра тя споделя: „Мисълта ме споходи за първи път в деня на сватбата ми - че вече не съм госпожица Бенет, а госпожа Хейуърд“. Тя признава, че като госпожа Хейуърд се чувства „изгубена“ и се страхува, че ако продължи да бъде себе си, може да загуби Том.

Драмата се засилва, защото точно когато Мери се опитва да разбере коя е тя в този нов брак, на прага ѝ се появява човек от миналото, който има нужда от помощ. Очаквайте класическото за жанра напрежение между минало и настояще.

Сериалът е базиран на романа на Дженис Хадлоу, а героинята е вдъхновена от най-непопулярната сестра в семейството на Бенет от „Гордост и предразсъдъци“ на Джейн Остин. Зад камерата отново е режисьорът Асим Абаси, а сценаристка остава Сара Куинтрел, която написа девет от десетте епизода на първия сезон.

Изпълнителната продуцентка Джейн Трантър призна пред ВВС, че реакцията на публиката към историята на Мери е надминала всичките им очаквания. Според нея тези серии дават възможност да прекараме още малко време с героите, които публиката обикна, и да видим какво се случва, след като сватбените камбани заглъхнат.

Дано Мери най-сетне спре да се притеснява какво мисли Том и просто да бъде себе си, защото точно така е най-яко.