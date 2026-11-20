Коледно завръщане на Мери Бенет: предстоят три нови епизода на „Другата сестра Бенет“
Мери Бенет се връща на екраните точно навреме за празниците. BritBox пусна специален трейлър за коледното продължение на „Другата сестра Бенет“, чиято премиера е планирана за Коледа. В България сериалът се излъчва по НВО.
Новите три епизода, всеки по 30 минути, ни вкарват в новия живот на Мери (Ела Бруколери) като съпруга на Том Хейуърд (Донал Фин). Историята започва веднага след финала на първия сезон, в който Мери приема да се омъжи за Том. Но щом сватбените камбани заглъхнат, започва реалният живот с всичките му странности.
Мери обаче изглеждата малко объркана от новата си роля. В трейлъра тя споделя: „Мисълта ме споходи за първи път в деня на сватбата ми - че вече не съм госпожица Бенет, а госпожа Хейуърд“. Тя признава, че като госпожа Хейуърд се чувства „изгубена“ и се страхува, че ако продължи да бъде себе си, може да загуби Том.
Драмата се засилва, защото точно когато Мери се опитва да разбере коя е тя в този нов брак, на прага ѝ се появява човек от миналото, който има нужда от помощ. Очаквайте класическото за жанра напрежение между минало и настояще.
Сериалът е базиран на романа на Дженис Хадлоу, а героинята е вдъхновена от най-непопулярната сестра в семейството на Бенет от „Гордост и предразсъдъци“ на Джейн Остин. Зад камерата отново е режисьорът Асим Абаси, а сценаристка остава Сара Куинтрел, която написа девет от десетте епизода на първия сезон.
Изпълнителната продуцентка Джейн Трантър призна пред ВВС, че реакцията на публиката към историята на Мери е надминала всичките им очаквания. Според нея тези серии дават възможност да прекараме още малко време с героите, които публиката обикна, и да видим какво се случва, след като сватбените камбани заглъхнат.
Дано Мери най-сетне спре да се притеснява какво мисли Том и просто да бъде себе си, защото точно така е най-яко.