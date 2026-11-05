Павел Иванов: от математика и баскетбол до ролята на Гунди

Развлечения

Павел Иванов е един от най-разпознаваемите български актьори, чиято кариера наскоро получи огромен тласък с кинохита „Гунди – Легенда за любовта“. Филмът събра над 700 хил. зрители в кината и буквално го превърна в звезда за един ден, макар че за много хора той остана просто „Гунди“, без да знаят истинското му име.

Пътят от Русе до НАТФИЗ

Роден на 8 септември 1933 г. в Русе, Иванов още от малък съчетава творчеството със спорта. Детството му преминава между учебниците и спортните зали, където тренира сериозно баскетбол и играе народни танци. Любовта му към сцената се заражда от моноспектакли на Камен Донев и Мариус Куркински, което го кара да посещава актьорски школи в родния си град.

Интересното е, че Павел завършва Математическа гимназия „Баба Тонка“. Логическото мислене и решаването на задачи стават част от неговия метод за работа – той до днес разписва всичко в тетрадки, за да анализира грешките си и да намери верния път при създаването на роля. Първите му стъпки на сцена са в Драматичния театър „Сава Огнянов“ в Русе.

През 2012 г. кандидатства в НАТФИЗ и е приет в класа на проф. Стефан Данаилов. Връзката с Маестрото е ключова, като много колеги и критици започват да наричат Павел „Новия Стефан Данаилов“. Той завършва Академията през 2016 г., но още като студент в трети курс, през 2014 г., става част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“.

Сцената и малкия екран

В Народния театър той прави роли в постановки като „Двубой“, „Венецианският търговец“, „Виновният“, „Коварство и любов“, „Лунатици“ и „Цветът на дълбоките води“. През годините той е щатен актьор в театъра за над 10 години и прави турнета из България и Европа с частни представления. Разпознаваем е и с комедийните шоу-представления „Петък вечер“ и „Неделя сутрин“, както и с участия в Сатиричния и Младежкия театър „Николай Бинев“.

В телевизията Павел участва в сериалите „Татковци“ и „Дяволското гърло – Есента на демона“. В момента го виждаме в новия шести сезон на „Под прикритие“ по БНТ в ролята на ченгето Явор Кръстев – Тихия. Всеки следващ герой е опит да излезе от образа на великия Гунди.

7 години подготовка за една роля

Ролята на Георги Аспарухов в „Гунди – Легенда за любовта“ (2024) е върхът в филмовата му кариера, но успехът ѝ е резултат от огромна инвестиция. Сценаристът Емил Бонев се свързва с него още когато Павел е прясно завършил НАТФИЗ, за да провери интереса му. До началото на снимките обаче минават седем години.

През това време Иванов се задълбочава в личността на Аспарухов. Той изследва всичко – от режима на хранене и физическите упражнения до темперамента на футболиста. Седем години ежедневно се подготвя, опитвайки се да живее по неговия начин и постоянно се питайки как би реагирал Гунди в различните ситуации. За него това е било проявяване на уважение към човек, в когото вижда пример за благородство и доброта.

Личен живот

В личен план 33-годишният актьор е щастлив с половинката си Марина Стоилова, която е балерина в Националния музикален театър „Стефан Македонски“. През април 2023 г. двамата посрещат първородния си син.

Павел смята, че най-важната и смислена роля в живота му е тази на баща, съпруг и син. Той активно възпитава сина си в любовта към спорта, като често тренират на открито и играят баскетбол. Малчуганът дори дебютира в киното, като участва в „Гунди – Легенда за любовта“ в ролята на бебето Андрей Аспарухов.