Заредете пуканките: „Traitors: Игра на предатели“ се връща с два епизода седмично

Развлечения

Пригответе се за максимално напрежение, защото на 6 ноември в 20:00 ч. по bTV стартира вторият сезон на „Traitors: Игра на предатели“. Зрителите ще гледат по два епизода седмично, всеки петък и събота. За тези, които не могат да чакат, епизодите ще бъдат достъпни 24 часа преди ефира в VOYO.

Общо 25 популярни личности влизат в играта, където доверието е най-големият риск. Списъкът с участници е сериозен: Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова, Наум Шопов, Теа Минкова, братята Георги и Валентин Братоеви, Стоян Дойчев, Нанси Карабойчева, Мария Чакърдъкова, Неделчо Богданов, Олга Модева, Даниел Върбанов, Поли Генова, Крис от „Молец“, Венци Мицов, Кристина Костова, Денислава Велкова, Симона Дянкова-Яначкова, Милен Керемедчиев, Стефани Лалева, Емил Марков и Михаела Зиновиев.

Владо Карамазов, водещият на играта, обещава интелигентни участници и ситуации, в които някои ще изненадат дори себе си с уменията си да заблуждават. Всички ще бъдат подложени на мащабни изпитания, при които един поглед може да обърне целия курс на събитията.

Битката за 75 000 евро започва още в първия епизод с мащабно предизвикателство край морето, под зоркия поглед на два змея. Там отборният дух ще бъде тестван за първи път, преди да разберем кой ще бъде „Праведен“ и кой ще поеме най-опасната роля на „Предател“.

Да видим кой от тези 25 души ще се окаже най-големият манипулатор или просто ще бъде първият, който ще бъде разкрит.