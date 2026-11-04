Алекс Богданска и Мартин Светломиров се пуснат на сафари в Южна Африка

Развлечения

Александра Богданска и Мартин Светломиров се потопиха в магията на Южна Африка за последното си екзотично пътешествие за тази година. Двойката се пусна на приключенско сафари, където видяха леопарди, жирафи, зебри и антилопи.

Алекс сподели кадри в Инстаграм като история и обясни как са открили един скрит гепард. Според нея са следвали погледа на жираф и така са забелязали котката, която почти се е сляла с обстановката.

Сред първите, които коментираха снимките, бяха Николета Лозанова, Ивелина Чоева, Евгения Джаферович, Теодора Мудева и певицата Вики Терзийска.