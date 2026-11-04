Талула Уилис се „маскира“ на баща си за Хелоуин

Развлечения

Забравете за сложните гримове и кървавите реквизити, с които Хайди Клум отново владее Хелоуин. Талула Уилис намери много по-забавен начин да отпразнува празника – с архивното си бебешко забавление.

Талула изненада последователите си в социалните мрежи, като сподели снимка от детството си. На кадъра, на който се е „маскирала“ на баща си, тя демонстрира поразителната прилика между двамата.

„Мразя гей Хелоуин - в смисъл, ти просто си един недоносен, жълтеникав Брус Уилис с исторически достоверна линия на косата??? В смисъл, какво??? (ха-ха)“, написа тя, като не се сдържа да се шегува със собствения си вид като бебе.

Това не е първият път, когато Талула показва колко силно е свързана с баща си. По-рано през октомври тя сподели снимка от 2018 година, на която двамата се прегръщат. Към нея тя добави: „обичам те всеки ден!“ и призна, че „все още усещам слънчевата светлина в прегръдките ти“.

Забавната публикация е поредното доказателство за силната връзка между баща и дъщеря, за която Талула често говори в социалните мрежи.