Станислава от „Ергенът“ дебютира в киното: играе любовница във филм на Саня Борисова

Развлечения

Станислава Андреева сбъдна мечтата си да бъде под светлините на прожекторите, но този път не в риалити формат или на конкурс за красота. Тя направи своя дебют в българския игрален филм „Никога не е просто секс“, който е режисиран от актрисата Саня Борисова и продуциран от bTV Studios. Филмът излезе по кината през май 2024 г. и разказва за съдбите на четири жени, чиито любовни истории се преплитат по неочакван начин.

Станислава не се е хвърлила в това приключение на сляпо. Тя е споделяла, че е учила актьорско майсторство, дикция, правоговор и работа пред камера. Макар че е получавала и други предложения от киноиндустрията, е искала първата ѝ роля да бъде наистина запомняща се. В крайна сметка е приела поканата на Саня Борисова, където влиза в образа на жената, с която героят на Свежен Младенов води любовна връзка.

В този проект тя е била в компанията на сериозни имена от българското кино – в него участват Елена Петрова, Рая Пеева, Ники Илиев, Иво Аръков, Башар Рахал и още няколко познати актьори. Трябва да признаем, че за първа роля това е доста солидното общество.

От местни титли до международни подиуми

Преди да се появи в „Ергенът: Любов в рая“, Станислава вече е имала доста сериозен багаж от конкурси за красота. Пътят ѝ започва от родния Бургас, където още през 2017 г. печели „Мисис Бургас“. Това е било само началото, тъй като скоро след това в колекцията ѝ се прибавят и титлите „Мисис Спортно тяло“ и „Мисис България Планета“.

Година по-късно тя успява да спечели една от най-престижните корони – „Мисис България Европа“. Амбициите ѝ обаче не спират дотук и тя представя България на международния конкурс Miss Summer International във Филипините. Всичко това е станало част от нейния публичен образ и затова в „Ергенът: Любов в рая“ тя често разказва за международните си участия и за емоциите от това да представя страната пред публика от различни държави.

Най-важната роля е извън екрана

Колкото и да са важни подиумите, актьорските курсове и телевизионните изяви, най-голямото място в живота ѝ заема синът ѝ Никола. Момчето е на 12 години и е от нейния брак, който е приключил с развод.

В социалните мрежи тя често споделя снимки и моменти от ежедневието им, като не крие колко силна е връзката между двамата. В едно от своите послания тя дори го описва като най-голямата любов в живота си, своето вдъхновение и основната си сила.

Дали ролята на любовница е била „запомнящата се“ стъпка, която е търсела, или просто един запълнен празен слот в графика? Трябва да го видим на екрана.