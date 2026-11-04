Анелия и Михалис Хаджианис с българска версия на гръцкия хит „De fevgo“

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Анелия представя българската версия на една от най-успешните гръцки балади – „De fevgo“, която при нас вече се казва „Не тръгвай“. Най-якото тук е, че певицата не е просто „препела“ песента, а е влязла в директна музикална колаборация с самия Михалис Хаджианис, който е автор и изпълнител на оригинала.

Музиката остава същата, но Анелия представя своя прочит с текст, адаптиран от Петя Радева и Никос Мораитис. За да се завърши пакетът, Константинос Панцис е изработил нов аранжимент, така че мелодията да звучи свежо, без да губи духа на оригинала. Вижте, така се прави – с уважение към оригинала, но и с нов привкус.

Историята продължава и визуално с официален видеоклип, заснет в близост до Солун. Екипът пренася проекта в естествената му гръцка среда, като режисьор е Иван Димитров - Torex, а оператор – Радослав Гочев.

Цялата тази подготовка всъщност е голям тийзър за едно още по-голямо събитие. На 28 ноември Анелия ще празнува 25 години на сцената с концерт в Арена 8888 София, озаглавен „Първите 25 години“. И тук идва истинският бонус: Михалис Хаджианис ще бъде специален гост на шоуто.

Така колаборацията им излиза от студиото и клипа, за да се случи на живо пред българската публика на най-голямата сцена в страната. Анелия използва концерта като повод да събере всички хора и песни, които са белязали пътя ѝ, а „Не тръгвай“ е перфектното допълнение към тази история.

Медийни партньори на събитието са NOVA и радио Веселина. Дано само да не ни накарат да плачем от емоция в залата!