Пламен Габровски размага „Барселона“: Синът на Диана Габровска става нова сензация в Испания

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Забравете за скандалните заглавия и еротичните фотосесии – в семейство Габровски има нов герой, и той носи футболна топка. Пламен Габровски се превърна в истинска сензация на испанските терени, след като отново доказа, че детският тим на „Барселона“ не е достатъчно силен, за да го спре.

Най-новата му победа идва в двубой от местното детско първенство, където Пламен, който в момента защитава цветовете на испанския „Кастелдефелс“, демонстрира майсторство, което заслужава отделен клип в социалните мрежи. Българинът отбеляза феноменално попадение от воле, изпращайки топката право в горния десен ъгъл на вратата. Този гол определи крайния резултат 3:3 и отново постави името му в центъра на вниманието.

Това обаче не е случайен успех или късмет. Оказва се, че това далеч не е първият път, когато Пламен създава сериозни главоболия на каталунците. Само два месеца преди това, по време на силен футболен турнир, Пламен буквално развинти детския състав на „Барселона“. Тогава той не просто игра, а доминира на терена, като отбеляза два гола и записа три асистенции. С това представяне той помогна на своя отбор да изхвърли именития съперник още на полуфиналите.

Най-сладкото в историята е, че целият този триумф се случи само седмица след като Пламен започна тренировки с новия си отбор. Резултатът беше такъв, че синът на Диана Габровска спечели първата си купа на испанска земя, а съотборниците му бяха толкова впечатлени, че скандираха името му и му дадоха честта първи да вдигне трофея.

За да стигнат дотук, семейството е трябвало да вземе смело решение. През лятото цялото семейство се премести в Барселона, за да започнат нов етап от живота си. Това означава, че Пламен е трябвало да се адаптира към напълно непозната футболна среда и нов клуб, но стартите му показват, че е готов да се мери с най-добрите в Испания. Зад тези успехи стоят години на труд, лишения и постоянни тренировки.

Докато Пламен бележи голове, майка му, Диана Габровска, продължава да бъде една от най-обсъжданите българки. Тя е известна с провокативната си кариера в индустрията за възрастни, титлата „Мис Плеймейт“, участия в еротични продукции и дори кандидатура за кмет на Момин проход. През 2026 г. тя получи и номинация за престижните награди AVN, които отличават професионалистите в нейния сектор.

Въпреки публичния си образ, Диана е напълно фокусирана върху спортните амбиции на сина си. Тя не крие вълнението си и споделя, че е невероятно горда от него. Според нея е неописуемо чувство да гледаш детето си как се бори, вярва и постига резултати на терена в Испания, особено след като са оставили познатото зад гърба си, за да започнат отначало.

Талантът на Пламен вече не остава незабелязан само от местните клубове. Младият футболист вече има десетки индивидуални отличия, купи и награди за голмайстор от различни турнири в България и чужбина. Това привлича вниманието на големи европейски грандове – според информацията на „България Днес“, нападателят е привличал интереса на клубове като „Олимпиакос“, „Бешикташ“ и „Галатасарай“.

Ако Пламен продължи с този темп, скоро ще спрем да го свързваме с известната му майка и ще започнем да го следим като следващата голяма звезда на европейските стадиони. Дали „Барселона“ ще се разбере с него, или ще продължи да го вижда в кошмарите си, остава въпросът.