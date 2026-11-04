Ашкар Хами се връща в попфолка с дубайски разкош и британски режисьори

Развлечения

Ашкар Хами се завръща в музикалната сцена. Новият му проект е в попфолк стил и очевидно е замислен така, че да не оставя място за компромиси – нито с качеството, нито с парите.

За видеоклипа е избран Дубай, а за да бъде постигната визия на международно ниво, Ашкар е привлякъл британски творчески екип с режисьори от Англия. Продукцията е изключително скъпа, което се вижда и в детайлите: луксозни автомобили, впечатляващи локации и кинематографични кадри. Видно е, че Ашкар обожава разкоша и не планира просто да „пусне песен“, а иска представянето да бъде истинско събитие.

Но зад всички тези скъпи коли и блясъка на Дубай се крие и нещо по-емоционално. Говори се, че новото парче е посветено на бивша приятелка, която е оставила следа в живота му. Дали това е просто начин да превърне миналото в музика или е директно послание към старата любов, все още не е ясно.

След всички емоции в „Ергенът: Любов в рая“, Ашкар отново залага на изненадата. За него музиката е преди всичко удоволствие и забавление, но е ясно, че той не знае какво означава „скромно“.