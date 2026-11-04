Ави Бенеди се сгоди със Зоя

Развлечения

Израелският певец Ави Бенеди, който от години живее в България, обяви годежа си на 46 години. Избраницата му се казва Зоя – тя има собствена школа за перманентен грим и работи в Русия, Израел и Европа.

Любовната история е тип модерна приказка: двамата се сближават чрез коментари под публикации за истинските ценности и духовната красота. Ави не е губил време и още след първата им среща в Москва е направил предложението за брак с красив диамантен пръстен.

Годежът е отпразнуван в тесен семеен кръг. Двойката вече планира пищно и бляскаво тържество в Тел Авив.

Дали ще видим някоя безумна визия или ще заложим на класиката?