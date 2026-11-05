Запознайте се с първата българска вертикална драма „Да обикнеш непознат“

Развлечения

Пригответе се за нещо различно, защото в България най-сетне пристига вертикалната драма. Проектът „Да обикнеш непознат“ е първият в страната, заснет в формат 9:16, което означава, че е оптимизиран точно за телефоните ни. Епизодите са кратки и бързи, за да ни държат в напрежение, докато сме в движение.

Историята е класически микс от драма и мистерия: млада жена се опитва да спаси семейния си бизнес, когато се сблъсква с мъж, който няма никакви спомени за миналото си. Разбира се, между двамата пламва силно чувство, но колкото повече се сближават, толкова по-ясно става, че този мистериозен господин крие нещо доста опасно. Дали любовта може да победи тайните, или истината ще се окаже твърде скъпа?

Форматът на продукцията не е случаен – вертикалните драми станаха световен феномен. Говорим за пазар, който само за 2025 г. е надминал 10 милиарда долара, с прогноза за още по-голям растеж. Това е идеалният начин за консумация на съдържание в движение, където емоциите трябва да ни завлекат още от първата секунда.

Ако сте любопитни как ще се развие тази история и какви опасности крие неочакваната любов, отбележете си датата. „Да обикнеш непознат“ ще може да се гледа в NOVA PLAY от 8 ноември.

Да видим дали този формат ще ни завлече толкова колкото кратките видеа в социалните мрежи, или просто ще ни кара да се чудим защо не сме си пуснали телевизора.