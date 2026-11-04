Мария заблестя в бяло на благотворителна гала за УНИЦЕФ

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Мария бе една от най-елегантните дами на третата благотворителна галавечер на Bulgaria Sotheby’s International Realty в подкрепа на УНИЦЕФ България. Събитието, което се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, събра представители на големия бизнес, спорта, изкуството и колекционерските среди.

Изпълнителката се появи в светла визия, която определено привлече погледите, но поводът за блясъка беше далеч по-важен от модата – помощта за децата в България. Благотворителният търг, воден от Джордж Норт, старши директор в Sotheby’s London, е в подкрепа на програмата „Зона ЗаКрила“, която помага на деца, преживели или станали свидетели на насилие.

За Мария това не е първият път, когато се включва в инициативата. Миналата година тя и съпругът ѝ Теодор Петков закупиха произведение на изкуството, за да подкрепят програмата на УНИЦЕФ за деца с увреждания и затруднения в развитието.

Тази година семейният принос е още по-личен. Марая предостави за търга скулптурата „Изключително ценен“ от първата си изложба „Tragic Human Experiences“, създадена по повод нейното дипломиране. Творбата носи послание за стойността на човека отвъд материалното богатство, превръщайки изкуството на младата художничка в реална помощ.

Теодор Петков също се включи сериозно в каузата. Неговата компания „Кондекс“, лидер в сферата на климатизацията, вентилацията и отоплението, е сред големите дарители на вечерта.

Така за Мария вечерта се оказва много повече от поредното светско събитие: до нея са съпругът ѝ, който подкрепя каузата чрез бизнеса си, и Марая, която превръща собственото си изкуство в средство за помощ.