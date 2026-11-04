Джена се оплаква от фалшиви приятели

Развлечения

Джена се обърна към темите за човешките връзки, като сподели, че приятелството вече не е това, което е било някога. Певицата призна, че според нея времената са станали твърде „тегави“ и че вече няма приятели.

Според нея в момента хората само се опитват да бъдат приятели, но реално това не се случва. Тяхната преценка е, че взаимоотношенията се развиват в негативна посока, което я е подтикнало да се изолира от останалите напоследък.

За да намери спокойствие, изпълнителката заложила на самотните разходки през есента, която е нейният любим сезон. Едното й признание беше направено, докато седи на малка скала на брега на морето и гледа към водната шир.