Пам Велидис е готова с истините: Спрете да питате жените над 30 защо нямат деца

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Пам Велидис, която зрителите познават от участието ѝ в „Ергенът“, реши да разчисти въздуха около една от най-досадните теми за жените над 30 – натиска да станат майки. В емоционален пост в Инстаграм тя заявява категорично: „Спрете да питате жените над 30 защо все още не са майки“.

Според Пам майчинството е огромна отговорност, която трябва да се базира на вътрешния свят и житейските обстоятелства, а не на чужди очаквания. Тя посочва, че докато жените се съдят за личния им график, се пренебрегват истинските причини, страхове и дори световни кризи, които могат да накарат една жена да се колебае пред тази стъпка.

Писателката подчертава, че емпатията започва там, където свършва егото. Тя напомня, че решенията за деца могат да бъдат продиктувани от лични цели, но също така и от здравословни, емоционални или финансови затруднения. За нея решението кога и дали да станеш родител е дълбоко лично и не трябва да бъде предмет на постоянни оценки или сравнения.

Пам споделя, че самата тя не е бременна, но държи на темата. Тя е убедена, че вътрешният страх на българките, че не намират подходящ партньор, е всъщност ехо на страха да останат сами и никой да не се интересува от тях. В този контекста тя прави и паралел с жени от други краища на света, за които майчинството е ежедневна битка за оцеляване поради липсата на базова медицинска грижа.

В заключение Пам е категорична, че е време да спрем с натиска и да се научим да виждаме отвъд собствената си комфортна зона, защото времето и изборите на всяка жена са само нейни.

Да видим ли най-накрая, че животът не е Checklist с крайни срокове за предаване?