Развлечения

Педро от „Ергенът: любов в рая“ направи рязък завой в бизнес плановете си. Той гордо споделяше своя бизнес с плаващо заведение с най-вкусната скара, а тази зима е горд „тикведжия“. На своя щанд на коледния фестивал пред НДК той предлага печена тиква на пещ, защото според него скарата не е толкова актуална в момента, а той винаги следи трендовете.

Освен тиквата, в менюто на Педро присъства и рачел. Тайната му е в содата, която прави хапките хрупкави отвън и меки отвътре. В миналото това традиционно сладко се е приготвяло с бяла огнеупорна пръст и шира от бяло грозде, а плодовете са киснали в петмез, но днес продуктите се заместват с налични от магазините.

Коледният дух е напълно в него – елхата в дома му вече е украсена, а в коледната му къщичка могат да се опитат и домашни кексчета с ябълки и канела или с лимон и шоколад. Специалното празнично поласние на Педро е много силно и точно преди празниците трябва да бъде чуто от повече хора.

Докато пече тикви, в риалитито „Ергенът: любов в рая“ Педро води война с Радо и Габи. Скандалите и обидите между тях са постоянни, като той дори обеща да потърси съдебна отговорност. По отношение на жените, след като първо заяви интерес към Ралица, която наричаше „кралица“, Педро пренасочи вниманието си към Габриела. Тя беше изключително развълнувана, когато той категорично заяви, че има интерес към нея.

Дали бизнес нюансът с тиквите ще му донесе повече късмут от любовните драми в рая?