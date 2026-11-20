Развлечения

Алекс Раева отбеляза 85-ия рожден ден на своята майка, актрисата Наталия Бардская. По повода певицата написа дълго и емоционално послание в социалните мрежи, в което изрази любовта си и дълбоката си благодарност към жената, която определя като най-важната фигура в живота си.

Гласа, който познаваме всички

За мнозина Наталия Бардская е познато име от българския театър, но за други тя е преди всичко гласът, който са чували от телевизионния екран с традиционното съобщение „Текста четоха: Наталия Бардская...“. Поколения деца са израснали с приказки, разказани от нея, а талантът ѝ се проявява и в преводаческата работа. За самата Алекс обаче майка ѝ е много повече от публично лице или разпознаваем глас. Тя е човекът, който я е изградил като личност и ѝ е помогнал да стигне до това, което е днес. Именно затова най-важната дума, която певицата иска да ѝ каже по повод на рождения ден, е „Благодаря!“.

Свобода, подкрепа и малко хумор

В посланието си Алекс благодари за любовта, с която е била отгледана, и за подкрепата, която е получавала както в трудните моменти, така и в успехите. Тя подчерта, че е получила свободата да бъде себе си, но и нужните насоки, които майка ѝ винаги ѝ е давала. Певицата оцени високо и умението на Наталия Бардская да я насърчава да дава най-доброто от себе си, без при това да се опитва да я променя.

С присъщото си чувство за хумор, Алекс добави и една по-закачлива благодарност – че майка ѝ не ѝ е нанесла нито една травма. „Като се има предвид, че си ме отгледала, без да ме убиеш, си е огромно постижение!“, шегува се тя.

Ролята на баба и пожелания за бъдещето

Най-силните думи в обръщението са запазени за щастието, че майка ѝ все още е до нея и има възможността да я вижда в ролята на баба. Особено ценно за Алекс е да наблюдава как дъщеря ѝ Лиа получава същата обич, мъдрост и сигурност, с които самата певица е израснала.

Алекс отправи и специално пожелание към майка си – въпреки че физическите сили все по-често я предават, умът ѝ да остане все така буден, бърз и любопитен. „Защото аз имам нужда от теб. Лиа има нужда от теб. А светът все още има нужда от Наталия Бардская“, завършва емоционалното обръщение.

Лични равносметки на 46

Самата Алекс Раева също отбеляза личен празник в края на септември, когато навърши 46 години. Тя посрещна повода с лична равносметка и много чувство за хумор, споделяйки в социалните мрежи, че точно сега животът ѝ става все по-интересен.

В публикацията си певицата разсъждава за грешките, уроците и изборите, чиито плодове усеща, че тепърва започва да бере. Погледът ѝ към красотата също се е променил – тя вече не я свързва единствено с външния вид, а с всичко, което човек успява да съхрани и научи по пътя си. „И някак разбирам, че старостта май не съществува. Има само години, в които все повече разбираш кой си“, сподели тя.