Развлечения

Евелин Костова се подготвя за премиерата на френската ситуационна комедия „Тя спи гола“ от Жан Дел, която е под режисурата на Венци Ясенов. В тази постановка актрисата си партнира с Богдана Трифонова, Петър Антонов и Леар Докле. По мнение на Евелин, спектакълът е забавен и много интересен, като особено подчертава работата с Петър и Богдана. Тя ги описва като изключително интуитивни и реактивни актьори, заради което всичко на сцената се случва наново и е различно при всяко изпълнение. Според нея именно тази истинност в играта прави постановката интересна.

Премиерата на спектакъла е насрочена за 24 ноември в София. След това трупата ще продължи с гостувания в Стара Загора на 27 ноември и във Варна на 2 декември.

Спецификата на ролята и темата за предателството

В новата си роля Евелин влиза в ролята на младо момиче, което работи като спасителка на басейн. Актрисата загатва, че едно от най-любопитните неща в историята е начинът, по който информацията достига до героите и до хората в залата. Тя обяснява, че в определени моменти публиката знае повече от героите, докато в други ситуации някой от персонажите притежава повече информация от зрителите.

Тъй като изневярата е една от основните теми в сюжета, разговорът с Евелин се премести и към нейните лични представи за отношенията. Тя призна, че няма категоричен отговор на въпроса дали би предупредила близък човек, че половинката му изневерява. Причината за това колебание е опасението, че „вестоносецът бива посечен“. Актрисата сподели, че би помислила сериозно по въпроса и изрази надеждата си никога да не изпадне в такава ситуация в личния си живот.

Ревност и „разследвания“

Когато стана въпрос за ревността, Евелин призна, че това е емоция, която и тя познава. Въпреки това тя не позволява на тези чувства да определят действията ѝ. Тя заявява, че не е правила нищо лудо от ревност, тъй като, макар да изпитва тези емоции, не е краен човек в поведението си. Според нея професията ѝ ѝ дава възможността да преживява силните чувства до техните крайности на сцената, което я кара да предпочита да бъде много по-умерена в личния си живот.

На въпроса дали би наела любовен детектив, ако започне да се съмнява в изневяра на партньора си, Евелин отговори с хумор. Тя заяви, че ако се окаже в такава ситуация, по-скоро сама би си свършила „мръсната работа“, отколкото да я повери на друг, и би провела разследването лично.

Смисълът на голотата и магията на Коледа

Относно голотата, Евелин сподели, че не е против нея, стига да има смисъл в нея и да бъде защитена. Тя смята, че ако голотата е просто заради самата голота, тогава не ѝ е интересно, тъй като в нещата трябва да се търси смисъл.

Извън сцената актрисата разкри много по-нежната си страна, когато темата стана за любимия ѝ празник. За нея магията на Коледа се крие в очакването и радостта на семейството. Тя сподели, че обича моментите, когато всички спят, а те подреждат и правят всичко красиво, както и усмивките и прегръдките рано сутрин. В нейното семейство празничното настроение започва още от 1 ноември. Евелин разказа, че при тях първо се чака морето, след това рожденият ѝ ден, а след това се говори само за Коледа.

Традициите в дома им се спазват стриктно, като актрисата разкри, че оставят бисквитки и мляко за Дядо Коледа. Тя с усмивка добави, че той ги изяжда, изпива млякото и „всичко прави“.