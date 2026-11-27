Развлечения

Деси Слава предлага онлайн достъп за 15 евро за излъчването на живо на юбилейния си концерт, който ще се случи на 15 декември 2026 г. в зала „Арена 8888 София“.

Проблемът е, че голяма част от почитателите ѝ смятат сумата за прекалено висока за гледане през екрана. Някои от феновете дори се шегуват, че певицата „да не се смята за най-голямата в този жанр“, и заявяват, че по-добре биха си купили физически билет, отколкото да плащат такава цена за достъп през компютъра.

Честно казано, 15 евро за стрийм звучат малко амбициозно, дори за юбилейно събитие. Дали наистина си струва или просто сме станали твърде стръмни за дигиталните билети?