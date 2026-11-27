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Габриела Петрова успя да измами Милко Калайджиев в епизод на „Пееш или лъжеш“, излъчен в неделя по Нова телевизия. В шоуто тя беше представена като вокален педагог, но в действителност е участничка от четвъртия сезон на риалитито „Ергенът“. Там тя се бореше за сърцето на Мартин Елвиса, но отпадна рано от надпреварата.

Нито гост звездата Милко Калайджиев, нито журито, съставено от Иван и Андрей, Алисия и Алекс Раева, успяха да разберат, че тя е „ергенка“. Петрова успя да заблуди Калайджиев, че може да пее, но в крайна сметка се оказа, че е от групата на „лъжците“. Истината стана ясна, когато двамата изпълниха дует с хита „За да те забравя“. Въпреки че зрителите и журито разбраха, че Габриела пее фалшиво, тя успя да спечели голямата награда от 3000 евро.

След победата Габриела сподели: „За човек, който определено не умее да лъже и манипулира в реалния живот, участието ми в „Пееш или лъжеш“ и победата ми там са една огромна гордост и незабравимо преживяване. Не знам дали успях да благодаря на всички, които ме подкрепиха, но искам да го направя още веднъж“.

В „Ергенът“ Габриела от Пловдив влезе на 25-годишна възраст и се представяше като хостеса в известна дискотека. Тя беше сред първите, които напуснаха надпреварата в Шри Ланка, след като не получи роза от Мартин още при първоначалните срещи. Тя се определи като изключително целеустремена жена, която не се отказва лесно от желанията си. В своята визитка подчерта, че споделя живота си с кученцето си Тоби. За нея беше от първостепенна важност бъдещият й партньор да обича животните, а самият Тоби също да хареса него, тъй като търси верен и добър мъж.

В същия епизод на „Пееш или лъжеш“ участваха общо осем мистериозни личности. Само двама от тях се оказаха истински певци и и двамата бяха мъже. Симеон, който беше „Гейм-мастъра“, стана една от големите изненади. Милко Калайджиев го елиминира, мислейки, че не може да пее, но при разкритието Симеон изпълни хита „Помисли“ на Арета Франклин с впечатляващи вокални умения, което накара Калайджиев буквално да си блъска главата в пода от яд. Единственият друг истински талант в епизода също беше мъж, но и той беше отстранен от Милко, защото той държеше финалният му дует да бъде с жена.