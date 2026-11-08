Веселка Маринова разкрива емоционални моменти след "Фермата"

Развлечения

Веселка Маринова гостува в Тази събота и неделя, където се върна на спомените си от риалитито "Фермата". Най-силно запомненият момент за нея е финалът от петия сезон, когато още на първата игра се сряза на пръста.

Малката ѝ дъщеря Дария проговорила, докато Веселка била във "Фермата", и двете се чули за първи път по телефона.

Веселка разказа и за сватбата си с Велин. Сватбата била на кръщенето на малката дъщеря – в последния момент в последния момент двамата решили да се оженят и да направят празника двоен. На събитието присъствали и много от приятелите ѝ от риалитито.

За да затвори кръга с творчеството, Веселка представи и книгата си с поезия "Огледало в мрака".

Едно е да печелиш игри в село, а друго е да пишеш поезия – определено имаме пред себе си многостранна личност!