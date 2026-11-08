Антонио Бандерас става капитан в нов мащабен трилър

Развлечения

Антонио Бандерас подписа договор за участие в „Mare Nostrum“ („Нашето море“). В новата си роля той ще бъде капитан на огромен търговски контейнеровоз, който превозва товар на стойност един милиард евро по маршрут от Истанбул до Кейптаун.

Сюжетът ни хвърля в средата на силна буря, когато капитанът забелязва малка лодка, препълнена с африкански мигранти, която е на път да потъне. Тук идва и истинската драма – Капитанът е изправен пред тежка морална дилема – дали да ги спаси, или да ги остави на съдбата им. Той решава да ги качи на борда, без да подозира, че това ще предизвика международна политическа криза. Звучи като рецепта за сериозно напрежение, в която ще се вплете и малко „неудобен хумор“.

Проектът е дело на аржентинското режисьорско дуо Мариано Кон и Гастон Дюпра, които работят по сценария заедно с Андрес Дюпра. Режисьорите заявяват, че с този филм искат да изследват границите, миграцията и противоречията в човешката природа. Според тях това ще бъде най-амбициозният и мащабен проект в кариерата им досега.

Филмът ще бъде заснет на испански, английски и арабски езици. Продуцент е испанеца Хосе Луис Есколар, а снимките стартират в Испания през март 2027 г. Междувременно британската компания HanWay Films ще започне международните продажби на проекта по време на Американския филмов пазар (AFM).