Гергана Гунчева не харесва шумни жени

Развлечения

Гергана Гунчева заявява, че не харесва грубите и шумните жени. Според нея е просто тъжно, когато една жена се превърне в „по-грубият, по-шумният и по-властният мъж в стаята“.

Журналистката, която от години води спортните новини в националните медии, казва, че това е тъжно за жената, за мъжа и за света като цяло.

От телевизионния ефир Гергана винаги излъчва женственост, нежност и ефирност. Тя допълва: „Не харесвам шумните груби жени!“.

А вие как мислите – женствеността трябва ли винаги да бъде тиха или понякога е нужно да се „нашумим“, за да ни чуят?