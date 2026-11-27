Развлечения

Марин Йотов предпочита да остане в сянка, докато майка му е президент на България, но снимките в социалните мрежи говорят за съвсем различен ритъм на живот. Той и съпругата му Кристиана не се сдерживат, когато става въпрос за лукс, а календарът им е пълен с екзотични дестинации и петзвездни хотели, които за повечето от нас са просто мечти.

Марин е единственото дете на Илияна Йотова и проф. Андрей Йотов, известен ортопед-травматолог. Той е завършил финанси в лондонския университет „Уестминстър“, след което се е върнал в България, за да работи в банковия сектор. Съпругата му Кристиана е възпитаница на Нов български университет.

Ваканции без компромиси

Семейството има очевидна слабост към високия стандарт и не прави компромиси с избора на почивки. Сред любимите им места са Италия и Малдивите. През изминалото лято са избрали гръцкия остров Тасос, като са отседнали в петзвездния Thassos Grand Resort в залива Агиос Йоанис Лукас, близо до Алики.

Там не са заложили на обикновени стаи, а на един от ексклузивните варианти на хотела – две самостоятелни вили. Тези обекти гарантират пълно уединение и директен изглед към морето. Цените им през летните месеци варират между 700 и 900 евро на вечер, което е около 1400-1760 лева. В сумата обикновено е включен полупансион, което означава, че само няколко дни на такъв престой струват колкото няколко средни месечни заплати в България.

Къща бижу и „защита от уроки“

Преди месеци Марин и Кристиана се сдобиха с нов луксозен дом; за скъпата придобивка младите са били сериозно подпомогнати от родителите на Марин. Снахата на президентката сподели кадри от интериора в социалните си мрежи, като описа мястото като „уют и светлина“, където всеки елемент носи хармония и любовта е подслон.

Новият дом е впечатляващ с елегантното си обзавеждане и голям зелен двор, където малкият им син Максим може свободно да си играе. Скъпата придобивка е отпразнувана с тематично парти, на което гостите са били посрещнати с погача с надпис „Благословен нов дом!“, както и с ръчно изработени шоколадови бонбони и специални бисквитки с надписи „Home сем. Йотови“, „Home Sweet Home“ и „Welcome“.

Кристиана демонстрира усет към пищните празненства и при кръщенето, и при рождените дни на Максим. Въпреки това тя държи детето далеч от публичността и на снимките винаги прикрива лицето му със сърчице. Това прави заради вярването си, че по този начин го предпазва от уроки.

Дизайнерски шопинг и романтика в Прага

Вкусът на Кристиана към лукса не спира до интериора на дома. Гардеробът ѝ е пълен с дрехи от известни модни къщи, а колекцията от чанти включва дизайнерски модели и лимитирани серии. Тя обожава да посещава бутици по време на пътуванията им в чужбина. Близки до семейството разказват, че съпругът ѝ, който работи в банковия сектор, не поставя никакви ограничения за нейните покупки.

Любовната им история също е за светската хроника. Годежът се е състоял в Прага, край бреговете на река Вълтава, където Марин е поднесъл годежния пръстен. През 2020 г. двамата вдигнаха пищна сватба на брега на езерото в Правец, която е била посетена от близо 200 гости.

Три години по-късно семейството се разрасна с раждането на син им Максим. Така Илияна Йотова стана баба за първи път и неведнъж е споделяла, че внукът ѝ е най-голямата ѝ радост, а думата „бабо“ я прави най-щастлива.

Макар че Марин и Кристиана рядко дават повод за медийни публикации и внимават какво показват публично, зад затворените им профили в социалните мрежи се крие цветен живот, изпълнен с петзвезден комфорт.