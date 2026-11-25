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Черни снимки, гневни сторита и задължителните въпроси към публичните личности – това е стандартният пакет, който се активира в социалните мрежи след всяка поредна трагедия. Венцислава Тафкова обаче смята, че тази вълна от демонстративна съпричастност е станала почти ритуал и задава един много по-неудобен въпрос: какво всъщност се променя след всичко това?

Според „Мис България 2020“ проблемът не е в самото говорене, а в това, че твърде често то замества реалното действие. Тя поставя под въпрос смисъла на пост в мрежата, питайки се дали той може да върне починало дете, да спре следващия шофьор под влияние на алкохол или наркотици или да направи системата по-сигурна. По нейно виждане, гневът на известни и неизвестни лица в обвинителни видеа трае няколко дни, докато следващият случай не избухне и предишният просто не потъне във фийда заедно с всички обещания за промяна.

Трите въпроса вместо един пост

Вместо поредното черно стори, Тафкова предлага конкретна алтернатива. Тя настоява след всяка тежка обществена трагедия да се задават три основни въпроса: кой носи отговорност, какво конкретно ще бъде променено и до кога.

Ключът тук не е просто в задаването им в деня на събитието, а в последователността. Венцислава смята, че тези въпроси трябва да се повтарят след месец, след шест месеца и след година, докато не се получи реален отговор. Това е основата на нейния призив „Не пост, а следа“ – идеята общественото внимание да не приключва в момента, в който алгоритъмът на социалните мрежи реши да покаже нещо ново. Тя е категорична, че България няма нужда от милион гневни сторита за 24 часа, а от хора, които не забравят на 25-ия час.

От каузите в конкурса до гражданската позиция

Тази позиция не е внезапно вдъхновена, а е част от дългосрочен подход. Още през 2020 г., по време на участието си в конкурса „Мис България“, една от основните каузи на Тафкова е била насилието над жени и агресията сред децата в училище. Тогава тя е говорила не само за проблема, но и за нуждата от превенция, като е подчертала важността на по-сериозната работа с училищните психолози и навременната намеса, преди агресията да се превърне в трагедия.

Тогавa обаче нейният апел остава почти без отзвук. Нямало е нито масово възмущение, нито черни сторита, нито особен интерес към предложенията за превенция. За нея това е поредният пример за това как обществото често започва да търси решения едва след като вече е станало непоправимото.

В момента Венцислава Тафкова все по-често използва популярността си за подобни обществени теми и става обект на интерес от медиите, които я търсят за участие и коментари в различни предавания. Според нея разликата между едно черно стори и реалната гражданска позиция е точно в това – дали си поискал решение преди трагедията и дали продължаваш да го търсиш след нея. В заключение тя смята, че социалните мрежи трябва отново да започнат да служат на хората, вместо хората да служат за съдържание на социалните мрежи.

Дали наистина сме готови да питаме за отговори след шест месеца, или просто чакаме следващия тренд, за да се възмутим?