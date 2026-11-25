Развлечения

Джеймс Ето'о изглежда е приключил с престоя си в ЦСКА. Камерунският халф не попада в плановете на новия треньор Маркус Гиздол и е получил разрешение от ръководството на „червените“ да си търси нов клуб от зимата.

Клубът предпочита директна продажба, но не изключва и вариант за наем през пролетта с опция за откупуване. Иронично е, че Ето'о тепърва беше подновил договора си до 2029 година в края на пролетта, но след идването на германеца Гиздол всичко се обърна бързо.

Нека сме честни – статистиката му наскоро е просто тъжна. Камерунецът трайно загуби титулярното си място и се превърна в периферен футболист. В първия мач на новия треньор за първенството срещу ЦСКА 1986 той влезе в игра едва в 86-ата минута на мястото на Макс Ебонг.

След това стана още по-лошо. Ето'о изобщо не се появи в мачовете срещу Лудогорец (2:0) и Левски (3:0), а срещу Славия (0:0) игра като резерва по-малко от 20 минути. В сблъсъка с бившия си тим Ботев (Пловдив) той влезе формално на терена в 93-ата минута на мястото на Йоанис Питас.

Дори в Европа не се случи нищо повече. В Лигата на конференциите той изигра по пет минути в мачовете с Монако (1:2) и Нордселанд (2:2), а срещу Панатинайкос (1:2) остана неизползвана резерва.

Кога най-после ще видим къде ще се оправи, за да започне да играе повече от пет минути на мач?