Милионерът Красимир се завърна в Игри на волята

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Красимир натрупа ранна преднина в битката за спасение от Блатото и въпреки че инфлуенсърката Теодора го настигна в самия край, той успя да грабне победата. С този триумф бизнесменът се завърна в голямата игра и стана част от племето на Канарите.

За Теодора и Виктория, които също бяха изгнаници от Блатото, предстои решаващ дуел. Само една от тях ще получи шанс да продължи борбата за голямата победа.

На 21 октомври изпитанията в Дивия север започнаха с оспорвана капитанска битка между Жасмина, лидер на Сините, и Йордан, лидер на Зелените. Шампионката по калистеника Жасмина беше по-бърза на финалното препятствие и заслужи победата.

За триумфа си Жасмина получи 50 златни гроша и тайния амулет „Черният печат“. Този предмет ѝ дава право да наложи вето върху бъдещ избор за капитан в нейното племе. Въпреки загубата, Йордан получи базови хранителни провизии, с които Канарите да се подсилят.

В епизода от 21 октомври от 20:00 ч. по NOVA Канарите и Ураганите щяха да премерят сили в многокомпонентна битка за неприкосновеност, а загубилите щяха да излъчат първия номиниран участник за седмицата.