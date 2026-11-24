Развлечения

Филип Буков реши да смени образа на тъмнокос чаровник с нещо много по-радикално. Актьорът сподели кадри, на които се вижда с изключително къса, платиненоруса коса, което веднага предизвика буря в социалните мрежи.

Звездата от „Откраднат живот“ и „Татковци“ публикува снимките си от фризьорски салон, като към тях добави коментара: „Май не е лошо“. За да завърши трансформацията, той използва песента „The Real Slim Shady“ на Eminem като фон, което направи закачката с новия му вид още по-ясна.

Феновете не се закъсяха с реакциите и веднага започнаха да го сравняват с Еминем или да питат дали това е той. Визията беше одобрена не само от последователите му, но и от колеги като София Маринкова, Рая Пеева, Алекс Сърчаджиева, Стефания Колева и певеца Мишел, както и от моделите Александра Богданска, Кристин Нгуен и Нора Шопова.

Тук обаче идва големият обрат: част от снимките са маркирани като съдържание, създадено с изкуствен интелект. Това веднага повдигна въпроса дали Филип наистина е минал през фризьорския стол или просто се забавлява с дигитални филтри и AI образи.

Доколко промяната е реална, остава неясно.