Марая залага на изкуството за добра кауза

Развлечения

На 2 ноември Sotheby’s и УНИЦЕФ организират благотворителен търг, който ще подкрепи българските деца и каузата „Зона Закрила“. Марая ще вземе участие със скулптура от първата си изложба, създадена по повод дипломирането ѝ.

Творбата се казва „Изключително ценен“ и според описанието вече има колекционерска стойност. Идеята зад нея е сериозна – да напомни за истинската стойност на човека, която е далеч от материалното богатство.

Марая и семейството ѝ са изключително горди, че точно този специален за нея предмет ще помогне на деца в България, които имат нужда от закрила и подкрепа. Обичаме, когато талантът се използва за нещо по-голямо от простото его, а посланието тук наистина е в точка.

Кой ще заложи най-много за тази скулптура?