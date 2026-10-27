DARA занули Инстаграм профила си и пита феновете дали не е била лоша идея

Развлечения

DARA буквално „изчисти“ профила си в Instagram, като изтри всички снимки и видеа. В архива на изгубените публикации влизат дори най-емблематичните моменти от кариерата ѝ, включително и победата ѝ на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“.

Певицата не обясни веднага какво стои зад този радикален ход, но бързо пусна сонда към последователите си с въпроса: „Дали беше лоша идея да изтрия всичките си публикации?“. Остава под въпрос дали съдържанието е изтрито окончателно или просто е архивирано и може да се върне с един клик.

Този „рестарт“ се случва няколко седмици след като DARA обяви, че се оттегля временно от медийното пространство и социалните мрежи. Тогава тя подчерта, че има нужда от тишина, лично пространство и почивка след дълъг период на интензивна публичност. За да успокои феновете, тя уточни, че е здрава, психически стабилна и тялото ѝ се чувства добре, а музиката ѝ остава „огън“.

Оттеглянето ѝ не означава край на професионалните планове. Напротив, тя продължава да работи по следващия етап от кариерата си, макар и далеч от фокусa на обществения интерес. Преди това DARA обяви и края на партньорството си с компанията „Вирджиния Рекърдс“, с която работи близо десет години, като написа: „Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока“.

Засега не е ясно дали изтриването на профила е част от стратегията за нов проект, промяна в имиджа или просто желание за абсолютно начало на чисто. Едно е сигурно – тя знае как да направи шум, дори когато се опитва да бъде в тишина.

Според вас това е стратегически ход за нов хит или просто импулсивно решение?