Шеф Никола изненада с архивна снимка: от пухкав тийнейджър до любим телевизионен готвач

Развлечения

Шеф Никола Симеонов отново раздвижи Instagram, след като сподели снимка от миналото, на която изглежда значително по-пълен. Поводът за носталгията обаче е в бъдещето – готвачът кани последователите си на уебинар, посветен на здравословното хранене.

Никола не крие, че като тийнейджър е имал проблеми с теглото. Първоначално е опитал класическия път с тренировки, за да влезе в по-добра форма, но резултатите не са били тези, които е очаквал. Постепенно той започва да променя навиците си и търси начини любимите му ястия да станат едновременно вкусни и нискокалорични.

Точно това „преосмисляне“ го превръща в един от най-разпознаваемите млади кулинари в България. Популярност печели с участието си в Hell’s Kitchen, където достига до второто място във втория сезон; познато лице е и от предаването „На кафе“.

Своята философия за балансираната храна той е описал и в книгата „С Никола по света: Street food, ама хелти“, където доказва, че дори бургерите могат да бъдат част от здравословен режим. За него полезното не трябва да е скучно, а просто въпрос на по-добър избор.

Никола вече има опит в преподаването на тези навици. В началото на 2026 г. над 1000 ученици от десет български училища са се включили в срещи с него, за да научат как да готвят любимите си храни по-балансирано.