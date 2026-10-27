Ани Хоанг вдига градуса в гората

Развлечения

Ани Хоанг не се плаши от хладното време и падащите листа, защото намери начин да „вдигне градуса“. Изпълнителката се похвали, че подпалва мъжките сърца, и го показа в природата.

Певицата е заложила на лятно облекло в природата, въпреки че навън е хладно. За да не бъде „сама жена в гората“, Ани взе и домашния си любимец, който ѝ прави компания.

Честно казано, смело е, но дали не е малко прекалено за времето? В крайна сметка, някой трябва да обясни на Ани, че есента не е място за летни дрешки, освен ако не планира да ни разтопи всички.