Синът на Мария Илиева стана тайното оръжие в „Гласът на България“

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В „Гласът на България“ се появи неочаквана изненада, която буквално открадна вниманието на всички в студиото. Осемгодишният Александър, син на певицата Мария Илиева, влезе в играта със специална задача. Неговата мисия беше да помогне на майка си да привлече талантна участничка в своя отбор по време на решаващия етап от кастингите на тъмно.

Мария Илиева реши, че нейните собствени аргументи може би няма да бъдат достатъчни, затова заложи на най-неочаквания си съюзник – по-голямото си дете. Александър прие ролята на „дипломат“ изключително сериозно и бързо се превърна в центъра на внимание, докато се опитваше да убеди талантливата Добромира да се присъедини точно към отбора на майка му.

Любовен триъгълник и трудни избори

Нещата обаче станаха забавни, защото малкият Алек се озова пред истинска дилема. Оказа се, че за сърцето на Добромира се борят две певици – Мария Илиева и DARA. Проблемът за Александър беше, че той изпитва особено силни симпатии към DARA. Двамата се познават от години, а още когато Алек бил тригодишен – тогава той ѝ подарявал рози като истински малък кавалер.

Въпреки дългогодишната си привързаност към DARA, момчето остана верен на семейството. С огромна увереност и много чар той представи своите аргументи в полза на майка си и в крайна сметка успя да убеди Добромира да избере отбора на Мария Илиева. Резултатът беше мигновена гордост за певицата, която веднага поздрави сина си за успешното изпълнение на мисията.

„Целият е на майка си!“

Красноречието на осемгодишния Алек не остана незабелязано и от останалите треньори. Меди веднага забеляза приликата между момчето и известната певица, шегувайки се: „Целият е на майка си. Като започне да говори и не може да спре“.

Този коментар предизвика общ смях в студиото, а самият Александър показа, че се чувства напълно в стихията си сред популярните музиканти. По-късно се стигна до друга комична ситуация, когато една от участничките предположи, че Алек е едва на пет години. Меди отново се намеси, за да разсее напрежението, и обясни с шега, че момчето просто изглежда „много запазено“ за възрастта си, въпреки че всъщност вече е навършил осем.

Радост, която не издържа дълго

Макар че Александър успя да внесе страхотно настроение и да помогне на майка си да спечели Добромира, триумфът се оказа краткотраен. След края на кастингите на тъмно дойде моментът за финалната селекция. Всеки от треньорите – Мария Илиева, DARA, Меди и Иван Лечев – трябваше да направи трудни избори и да намали своя отбор до 12 души.

В този етап се случи една от най-големите изненади: Добромира отпадна от отбора на Мария Илиева. Така усилията и чарът на Александър, макар и успешни в началото, не успяха да гарантират място на момичето в следващата фаза на състезанието.

В крайна сметка общо 48 участници продължиха напред към следващия етап на „Гласът на България“ – вокалните двубои. Там талантите ще се изправят един срещу друг в музикални дуети, а треньорите отново ще бъдат принудени да вземат тежки решения за бъдещето на своите ученици. Но дори без победата на Добромира, Алек остана като един от най-запомнящите се гости на вечерта, доказвайки, че е наследил сценичното присъствие и харизмата на майка си.

Дали се приеме за стратегия, но това определено беше най-сладкият ход на сезона. Кой друг би посмял да изпрати детето си на „битка“ между две звезди?