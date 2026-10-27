Глория превърна хола си в зоопарк с четири пакостливи котенца

Развлечения

Глория разказа, че в хола на дома ѝ е като зоопарк. Фолк певицата сподели кратко видео с четири малки котенца, които напълно игнорират специално купените катерушки и забавления. Вместо това, малките разбойници са се влюбили в опаковъчен найлон, който шумят, късат и подскачат около него с огромно удоволствие.

Докато котешката банда прави хаос, шпицът на певицата, който носи достолепното име Рамона, не изпуска от очи четирите пакостничета. Глория обаче не е напълно спокойна за кучето си и с усмивка го предупреждава: „Рамона, пази се да не изядеш някой котешки шамар!“.

Честно казано, всеки, който има котка, знае, че найлонът винаги побеждава най-скъпата играчка. Остава само въпросът дали Рамона ще оцелее в тази битка за влияние в хола.