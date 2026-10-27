Респект! Родителите на Димитър Рачков празнуват изумрудена сватба

Развлечения

Родителите на Димитър Рачков отпразнуваха 55 години семеен живот с голям семеен празник. На събитието присъстваха и самият актьор и телевизионен водещ, заедно с неговата половинка Виктория.

В социалните мрежи се появиха кадри от празнуването, на които Димитър и Виктория позират зад юбилярите около празничната трапеза. Снимката е придружена от надписа „55-годишни семейство. Респект!“, което е доста точно, защото половин век заедно е нещо, което рядко се вижда в днешно време.

Детайлът, който привлича внимание, е специално приготвената празнична погача. Тя е с надпис „Изумрудена“ и числото 55, което подсказва за името на тази годишнина от брака.

Изумрудената сватба символизира вярност, хармония и непреходна любов – качества, без които едно семейство трудно би устояло на изпитанията на времето. Докато Димитър е свикнал да бъде в центъра на вниманието под прожекторите, този път главните герои са неговите родители.

Присъствието на Виктория до него също добави топлина към семейния кадър. В свят, в който връзките често приключват бързо, родителите на Рачков доказват, че истинската обич може да продължи цял живот.