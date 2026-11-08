Магия, Кападокия и звезди на „Синелибри“: Филмът „Оста на живота“ идва в кината

Развлечения

Филмът „Оста на живота“ на режисьора Атанас Христосков официално дебютира със специална премиера в рамките на фестивала „Синелибри“. Събитието се превърна в истински магнит за популярни личности, представители на културата и всички, които просто обожават българското кино.

Историята е доста ефирна – става въпрос за духовно търсене и пътя на човешката душа. Следим четирима мъже, които тръгват към древно светилище с надеждата да разберат какво ги чака от съдбата. Оказва се, че пътуването е по-скоро вътрешно, пълно с изпитания и мистериозни срещи. Лентата е екранизация на едноименната книга на Свами Тиртха и обещава да ни изведе отвъд познатите граници.

Визуално филмът звучи супер, защото е сниман в България и Кападокия, като показва места, които рядко виждаме на екрана. Актьорският състав също е сериозен – виждаме световни звезди като Ларс Симонсен и Клайв Ръсел, а компания правят Александър Алексиев, Владимир Михайлов, Стрезо Стаматовски и Марина Сума.

Зад кадърът стоят Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов (сценарият), Мартин Балкански (операторът), както и продуцентите Виктор Францес („Калпатару“) и Братя Калинови („Инвиктъс“). Филмът вече е „заредил“ с отличия и участия от международни фестивали в САЩ, Индия и Турция.

От 13 ноември „Оста на живота“ тръгва по кината в цялата страна. За тези, които искат повече от просто гледане, екипът и авторът на книгата ще организират специални прожекции с дискусии. Графикът е плътен: София на 13 и 22 ноември в кино „Одеон“, Бургас на 14 ноември, Русе на 15 ноември, Ботевград на 16 ноември, Враца на 17 ноември и Благоевград на 20 ноември.

Вие бихте ли тръгнали на такова пътешествие за съдбата си?