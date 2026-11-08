Емануела, Джан Яман и Гордън Рамзи празнуват днес – кой още е роден на 8 ноември?

Развлечения

Днес, на 8 ноември, четирима доста различни, но супер популярни имена празнуват рожден ден. В списъка са попфолк певицата Емануела, танцьорът Алфредо Торес, актьорът Джан Яман и шеф-готвачът Гордън Рамзи.

Емануела, която в кръщение е Емилия Цветкова, навършва 45 години. Тя започва пътя си в музиката през 2006 г. с „Ара Мюзик“, а по-късно, през 2015 г., става част от „Пайнер“. Ако си забравили текстовете на „Тръпката“, „Нотариално заверен“ или „Сменяй ме“, сега е моментът да ги освежите.

Алфредо Торес става на 59. Той е от Хавана, Куба, където учи в Националната школа по вариететни танци и е солист в кабаре „Тропикана“. Пристига в България през 2001 г. с балета на трупата, но решава да остане тук, където става любим на публиката като хореограф по латино танци и телевизионна личност.

Джан Яман празнува 37-я си рожден ден. Преди да завземе екраните в сериали като „Свободен дух“, „Пълнолуние“ и „Любовна война“, той е завършил право в университета „Йедитепе“ и е работил в адвокатска кантора. Сега харизмата му го носи и в международни продукции.

Най-голямата торта днес е за Гордън Рамзи, който навършва 60. Интересното е, че първоначално е мечтал за футбол, но контузия го кара да се обърне към кухнята. През 1998 г. открива първия си ресторант в Лондон, който взима три звезди „Мишлен“. Разбира се, светът го познава най-вече от „Кошмари в кухнята“, „Адската кухня“ и „Мастършеф“.

Представете си само една обща партито-кухня с тези четирима – Гордън вероятно ще изкрещи на някого, а Алфредо ще го накара да танцува латино.