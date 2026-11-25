Развлечения

Маги Миневска решила да излее емоциите си в социалните мрежи с признание, което удря точно в сърцето. Тя посети връх Зъбчето за втори път – мястото, където са започнали любовната ѝ история с олимпийския шампион Карлос Насар и където е преживяла някои от най-силните си моменти с него.

Вместо просто красиви снимки от планината, Маги сподели, че там пази едновременно най-красивите си спомени и най-тежките си рани. Тя е била на „върха на любовта, но и на дъното на болката“. В посланието си тя добавя: „И не, любовта не боли. Боли те от тези, които не знаят как се обича“.

Драмата между двамата приключи през лятото на 2025 г., а оттогава мина повече от година. Докато Карлос Насар продължава с успешната си кариера и вече има нова приятелка – Александра Костадинова, Маги изглежда все още се опитва да разбере как да остави болезнените спомени зад гърба си.

Дали това е сигнал, че все още има неизживени чувства към Насар? Маги не уточнява. Ясно е обаче, че в момента не търси нов партньор, въпреки че признава, че получава внимание и ухажване. В момента тя е фокусирана върху личното си развитие, срещите с приятелки и собствените си цели.

Честно казано, емоционалният заряд на публикацията е огромен. Маги ни напомня, че за някои места спомените са твърде живи. Остава да видим дали това е окончателното „сбогом“ или просто един труден момент на катарзис.