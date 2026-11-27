Луиза Григорова има план срещу грипа
С настъпването на зимата Луиза Григорова се фокусира върху здравето си. За да не се превърне в жертва на сезонните вируси, актрисата още от ранна есен започва да приема имуностимуланти.
Стратегията работи – Луиза рядко боледува, което ѝ помага да остане свежа и в топ форма за театралните си представления. Трябва да я признаем: дисциплината с витамините си върши работа, защото на сцената винаги е блестяща.
А вие как стоите с имунитета – залагате на чай с лимон или също сте в отбор с имуностимуланти?
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.