Развлечения

С настъпването на зимата Луиза Григорова се фокусира върху здравето си. За да не се превърне в жертва на сезонните вируси, актрисата още от ранна есен започва да приема имуностимуланти.

Стратегията работи – Луиза рядко боледува, което ѝ помага да остане свежа и в топ форма за театралните си представления. Трябва да я признаем: дисциплината с витамините си върши работа, защото на сцената винаги е блестяща.

А вие как стоите с имунитета – залагате на чай с лимон или също сте в отбор с имуностимуланти?