Павел Иванов в „Като две капки вода“? може да е сред имената за юбилейния сезон

Развлечения

Маги Халваджиян вече е в плен на подготовката за новия сезон на „Като две капки вода“. За юбилейното 15-о издание продуцентът е решил да не прави компромиси и си е поставил доста амбициозна задача.

По непотвърдена информация, сред имената, които биха могли да излязат на сцената за имитации, е Павел Иванов. Актьорът изигра Георги Аспарухов – Гунди, но има един проблем: времето. Графикът на Иванов е толкова натоварен, че той вече е бил принуден да отказва роли в Народния театър. Участието в „Капките“ изисква три месеца подготовка, репетиции и изяви, което е почти невъзможно за съчетаване със снимките и театъра.

Досега Павел Иванов предпочита да стои далеч от телевизионните риалити формати. Ако все пак реши да приеме предизвикателството, това ще бъде шансът му да ни покаже, че не е само машина в актьорството, но се справя и с пеенето и танците.

Халваджиян обаче не спира само до него. Продуцентът разглежда и новите попълнения в актьорския състав на „Под прикритие“ – сериал, в който Иванов също участва като полицая Явор Тихия. Новите продукции в киното и телевизията са идеалният шанс за екипа да намери лица, които досега не са стъпвали на сцената на шоуто.

Да си сменим очакванията обаче – просто да си популярен не е достатъчно за място в „Като две капки вода“. Форматът е безмилостен и изисква комбинация от певчески, танцови и актьорски умения, което сериозно стеснява избора. Маги Халваджиян лично участва в подбора и съгласува всяко име с централата в Лондон, която държи лиценза на предаването.

Дали ще успее да го убеди Павел да свали маската на Явор Тихия и да се пусне в тези експерименти, е голямата въпрос. Ние лично си ги желаем – представете си тези трансформации!