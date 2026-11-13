Любовни игри и жестока самота: „Игра на котки“ идва в театър „Зад канала“

Развлечения

Малък градски театър „Зад канала“ ни подготвя за премиера, която обещава да бъде всичко друго, но не и „удобна“. Спектакълът „Игра на котки“ ни хвърля в сложна мрежа от човешки зависимости, където любовта, ревността и самотата не са просто теми, а истинска борба за това кой ще остане значим. Тук става въпрос за игра, в която грешките не просто се допускат, а са задължителни.

В центъра на всичко е госпожа Орбан. Тя е жена, която категорично отказва да приеме възрастта, самотата и факта, че любовта може да си отиде. Нека сме честни – тя не е създадена, за да бъде симпатична. Тя може да бъде манипулативна, несправедлива и доста егоистична. Но ако погледнем зад тези „черни черти“, виждаме отчаяна съпротива. Тя просто не може да приеме мисълта, че животът ѝ е приключил, докато тя все още изпитва желания и нужда да бъде обичана.

Борба срещу края

Режисьорът Десислава Шпатова обяснява, че госпожа Орбан не се бори толкова за конкретен мъж, колкото срещу усещането, че животът ѝ е приключил, докато тя самата все още е жива. Това е тежката истина, която се крие зад фасадата на пиесата. „Игра на котки“ започва като почти абсурдна комедия, която се смее на човешките зависимости, но постепенно ни отвежда към болезнения въпрос: колко много се страхуваме да останем сами?

Цялата история, написана от унгарския драматург Ищван Йоркен, поставя пред нас и един от онези неудобни въпроси – кога точно човек трябва да престане да желае? Обществото има този удобен стереотип, че възрастните хора трябва да бъдат тихи, разумни и удобни. Героите в тази постановка обаче напълно отказват да се впишат в тези очаквания и избират да бъдат шумни и живи в своите противоречия.

Без маски и защити

Десислава Шпатова е заложила на актьори, които са готови да се покажат без никакви „удобни защити“ на сценичния образ. За нея истинското предизвикателство е смелостта да разкриеш човека в цялата му грознота – с дребнавостта, завистта, самосъжалението и отчаянието, без да се опитваш да ги украсиш или оправдаеш. Режисьорът подчертава, че е избрала хора, които не се страхуват да бъдат „некрасиви“ на сцената, като има предвид човешката, а не физическата некрасивост.

Интересно е и това, че в репетиционния процес е отделено огромно внимание на нещата, които се случват отвъд думите. Понякога един поглед, едно движение или случайно докосване казват много повече от открит конфликт. Именно чрез тези детайли отношенията между героите придобиват физическо присъствие на сцената.

Кой участва в играта

За да слагат тези емоции в действие, на сцената виждаме Светлана Янчева, Станка Калчева, Христина Караиванова, Христина Джурова и Свежен Младенов. Преводът от унгарски е на Катя Каменова, докато за визуалната част – сценографията и костюмите – отговаря Тита Димова. Музикалната атмосфера е създадена от Юлиян Стоичков.

Ако искате да видите как се разплита тази любовна игра, премиерите са на 15 и 20 ноември от 19 ч. в Малък градски театър „Зад канала“. За тези, които пропуснат ноември, следващите дати са 11 и 27 декември, както и 12 и 28 януари.

Готови ли сте да видите истинската, „некрасива“ страна на любовта, или предпочитате бабичките да си останат тихи и удобни?